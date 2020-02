Look eten helpt niet en sesamolie op uw huid smeren evenmin: WHO helpt mythes over coronavirus de wereld uit

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het welletjes geweest met alle mythes die de ronde doen over het coronavirus Covid-19, en heeft daarom op haar website enkele hardnekkige de wereld uitgeholpen. Zo weten we nu heel zeker dat handdrogers het virus niet vernietigen.

Sinds het coronavirus Covid-19 de kop opstak en wereldwijd grote onrust veroorzaakt heeft, deden vreemde theorieën de ronde over hoe we het virus het best de wereld uit konden helpen en hoe we ons er het best tegen konden beschermen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanzag dat even, tot ze het daar écht beu waren. Nu prijkt op hun website de pagina Myth busters, waarop die theorieën en mythes de wereld uitgeholpen worden.

Wat weten we na het lezen ervan? Handdrogers vernietigen het virus niet: veel effectiever is je handen genoeg wassen met handzeep of zeep en water. Zodra ze proper zijn, raadt het WHO aan ze grondig te drogen met papieren handdoekjes of een warmeluchtblazer. Wat het virus ook niet vernietigt: een UV-lamp tegen je huid houden - “het veroorzaakt meer irritatie dan dat het oplost” - of alcohol of chloor op je huid spuiten. Dat laatste heeft geen enkele zin en kan zelfs schadelijk zijn voor kleding en voor delen van het lichaam.

Look eten

Warmtescanners zijn trouwens niet dé oplossing om te detecteren of iemand besmet is. Die scanners kunnen wel zien of iemand bijvoorbeeld een griepje heeft, en daardoor een hogere lichaamswarmte, en dus ook of die het coronavirus heeft. Maar, zo zegt het WHO, “ze kunnen niet zien dat iemand besmet is maar nog geen koorts ontwikkeld heeft”.

Nog wijsheden van het WHO: post krijgen uit China is niet gevaarlijk omdat het virus niet lang overleeft op objecten, huisdieren kunnen het virus niet verspreiden, vaccines tegen longontsteking beschermen je niet tegen het coronavirus, je neus geregeld reinigen voorkomt niet dat je het virus oploopt en gorgelen met mondwasvloeistof heeft even weinig effect. Nog zoiets dat helemaal niet werkt: look eten of sesamolie op je huid smeren.

De WHO benadrukt ook nog dat mensen van alle leeftijden besmet kunnen worden, dat antibiotica niet werken tegen het virus en er bij uitbreiding geen enkel medicijn is dat voorlopig blijkt te werken.