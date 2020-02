Symptomen coronavirus verbergen? Daar kan in China “in extreme gevallen” de doodstraf op staan

Mensen die de symptomen vertonen van een besmetting met het nieuwe coronavirus Covid-19, maar dat bewust niet melden of verkeerd voorstellen, begaan in China een misdaad die in extreme gevallen kan bestraft worden met de doodstraf. Dat blijkt uit een mededeling die zaterdag door een Chinese rechtbank werd verspreid.

Ook je reisgeschiedenis verborgen houden, kan als een misdaad worden beschouwd, zo blijkt nog uit de mededeling waarover de officiële krant Beijing Daily bericht.

Als Chinese inwoners er op die manier voor zorgen dat het virus zich verder verspreidt, dan kunnen ze vervolgd worden voor het in gevaar brengen van de openbare veiligheid. “In extreme gevallen”, zo citeert de krant nog uit de mededeling, kunnen mensen die de regels overtreden bestraft worden met “tien jaar effectieve gevangenis, levenslange opsluiting of de dood”.

Voorts heeft de nationale gezondheidscommissie van China zaterdag de mensen die hoesten of koorts hebben, verboden om via de weg, per spoor of per vliegtuig te reizen.

(belga)