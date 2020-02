Club Brugge zonder Vanaken en Deli tegen Waasland-Beveren

Club-trainer Philippe Clement heeft enkele verrassingen in petto in de basisploeg tegen Waasland-Beveren.

Hans Vanaken en Simon Deli beginnen zaterdagavond op de bank beginnen. Het tweetal speelde dit seizoen al respectievelijk 40 en 37 wedstrijden voor blauw-zwart (alle competities samen). Ze krijgen rust met het belangrijke Europese tweeluik tegen Manchester United in het achterhoofd. Ricca, Rits en Schrijvers komen in de ploeg in vergelijking met de partij tegen Standard. Charles De Ketelaere krijgt opnieuw een basisplaats, maar zal plaatsnemen in het middenveld. Krmencik krijgt Schrijvers naast zich in de spits.

Opstelling Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Rits, Vormer, De Ketelaere; Diatta, Krmencik, Schrijvers