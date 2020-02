Geen zondagswedstrijd voor Januzaj tegen Eibar wegens slechte luchtkwaliteit

De wedstrijd Eibar-Real Sociedad op de 24ste speeldag van La Liga gaat niet door. De partij stond gepland voor zondag om 16u, maar wordt uitgesteld wegens zorgen over de luchtkwaliteit in het Baskenland. Aanleiding is een aardverschuiving op een stortplaats in het nabije Zaldibar.

De Spaanse voetbalbond en Real Sociedad, het team van Adnan Januzaj, maakten de beslissing om uit te stellen bekend via een communiqué. “Het wedstrijdcomité besliste in samenspraak met de club en na overleg met de Baskische overheden om de wedstrijd Eibar-Real Sociedad uit te stellen”, klonk het. Het gezondheidsministerie van het Baskenland had deze week al het advies gegeven om niet te sporten in de regio rond Zaldibar. De aardverschuiving dateert dan wel van 6 februari, het is wel op acht kilometer afstand van Ipurua, het stadion van Eibar.

Bij de aardverschuiving op het bedrijf Verter Recycling verdwenen twee werknemers, die tot op vandaag vermist zijn. Wanneer de wedstrijd toch gespeeld wordt, is nog niet bekend.