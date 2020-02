Wagen die over volle witte lijn rijdt, wordt geramd in de flank: schepen komt met de schrik vrij na zwaar ongeval

Brugge - Franky Demon (CD&V) is vrijdagavond goed weggekomen na een zwaar ongeval. De Brugse schepen reed in op een wagen die over een volle wit lijn draaide. Zijn auto is klaar voor de schroothoop, maar er vielen geen gewonden.

Het was omstreeks 16 uur dat het ongeval gebeurde op de ring tussen de Katelijnepoort en het station. Demon was op weg van zijn kantoor naar een evenement toen hij plots een file naderde. Iets verder was er een ongeval gebeurd met een lijnbus, waardoor de wagens stonden aan te schuiven. Eén chauffeur verloor zijn geduld en draaide zijn auto over de volle witte lijn in de andere rijrichting. “Ik kon hem niet meer ontwijken, laat staan remmen”, vertelt Demon. De schepen reed hem vol aan in de flank. “De wagen kreeg een ferme deuk en draaide door de klap opnieuw 180 graden.” In de auto zat ook een kind op de achterbank. Het kleintje werd uit voorzorg meegenomen in de ziekenwagen omdat het in paniek was. Gelukkig raakte het niet gewond.

Ook beide chauffeurs kwamen er vanaf zonder verwondingen. Demon heeft wat last aan de nek en de rug, maar kwam er verder met de schrik vanaf. Hij was wel zwaar onder de indruk van het gebeuren. “Ik ben nog wat aan het bekomen. Mijn wagen is volledig voor de schroothoop, dus ik begin uit te kijken naar een vervanger. Maar het belangrijkste is dat er geen gewonden vielen.” Op Facebook postte hij een uitgebreid bericht over het accident. “Ik ben dan wel in mijn recht, maar het blijft toch schrikken”, schrijft hij. “Wat nekpijn, nare herinneringen en mijn wagen die ‘perte total’ is zijn de restanten. Ik koester geen wrok naar de bestuurder die een zware verkeersinbreuk maakte, iedereen kan fouten maken. Ik onthou vooral de enorme en snelle steun van de veiligheidsmensen, kennissen en vele bestuurders die spontaan stopten om te helpen. Het kon erger geweest zijn.” Demon bedankte ook nog de hulpdiensten en alle omstaanders die gestopt zijn om hulp te bieden.

Het rijbewijs van de betrokken bestuurder werd ingetrokken voor zijn overtreding. De man zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter.