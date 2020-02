Lichaam van overleden vastgoedmakelaar uit Oudenaarde opgegraven: twijfels gerezen over overlijden

Oudenaarde - Drie maanden na het overlijden van Michel Van Welden (41) is het lichaam van de vastgoedmakelaar uit Oudenaarde opnieuw opgegraven. De onderzoeksrechter had daar opdracht toe gegeven omdat het gerecht niet meer lijkt te geloven dat de veertiger een natuurlijke dood gestorven is. Dat meldt Het laatste nieuws.

Op maandag 25 november overleed Michel Van Welden in zijn woning in Oudenaarde. De toegesnelde dokter stelde een hartfalen vast bij de 41-jarige vastgoedmakelaar uit Oudenaarde, die samen met zijn vrouw het immokantoor Immo Vlaamse Ardennen runde en ook als ondernemer actief was in het voetbal, het nachtleven en de rallywereld. Er werd toen uitgegaan van een natuurlijk overlijden.

Maar volgens Het laatste nieuws is er bij de speurders twijfel gerezen. Het parket zou nu een onderzoeksrechter aangesteld hebben omdat ook de familie twijfels had bij het overlijden. Het lichaam van de man zou daarom donderdag opgegraven zijn. Het werd diezelfde dag nog onderzocht en opnieuw begraven.