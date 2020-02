Belg die coronavirus opliep, mag naar huis: “Nu een pint en een pita”

De Belgische Philip Soubry die opgenomen was in het Sint-Pietersziekenhuis na een positieve test voor het nieuwe coronavirus Covid-19 mag naar huis. “Hij is niet langer besmet met het virus en is dus ook niet meer besmettelijk voor zijn omgeving”, zegt Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid. Soubry is alvast een opgelucht man. “Even vreesde ik dat ik hier nog tot maandag zou zitten.”

West-Vlaming Philip Soubry (54) testte na de terugkeer van negen Belgen uit Wuhan op 2 februari, positief op het nieuwe coronavirus Covid-19. Hij werd onmiddellijk opgenomen in strikte afzondering in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Pas 13 dagen later, kon hij het ziekenhuis verlaten.

Foto: Olivier Matthys

“Vrijdagnamiddag hebben ze me nog getest en bleken er nog kleine sporen van het virus in mijn lichaam te zitten”, vertelt hij bij het verlaten van het ziekenhuis. “Dat was toch een ontgoocheling, ik dacht dat alles achter de rug was en dat ik naar huis zou mogen. Omdat ze normaal gezien geen testen uitvoeren tijdens het weekend, zag het er zelfs even naar uit dat ik hier nog tot en met maandag zou moeten blijven. Maar uiteindelijk konden ze vanmorgen toch een test uitvoeren. Gelukkig. Een uurtje geleden kreeg ik het nieuws dat het virus volledig uit mijn lijf is verdwenen. Wat ik nu zal doen? Eerst ga ik mijn ouders in Gullegem even goeiendag zeggen en daarna ga ik een pint drinken en een pita eten. Daar kijk ik al lang naar uit. Want dat eten in het ziekenhuis was ik echt wel beu. Wat ik morgen zal doen, weet ik nog niet. Sowieso verblijf ik op een appartement in Kortrijk dat mijn werkgever voor me regelde. We zien wel wat de dag brengt.”

Jan Eyckmans laat nog weten dat Soubry inderdaad volledig negatief testte. “Dat wil zeggen dat de persoon niet langer besmet is met het virus. Hij mag daarom het ziekenhuis verlaten en vormt geen risico meer voor zijn omgeving. Je zou kunnen stellen dat hij de veiligste man in België is. Sowieso vertoonde hij tijdens zijn verblijf ook nooit symptomen en was hij altijd goede gezondheid. Testen door het laboratorium van de KULeuven gaven aan dat de besmetting dag na dag afnam.”

Zondag kunnen ook de andere acht gerepatrieerde landgenoten hun quarantaine in het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek verlaten.