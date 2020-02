Presentatrice van Britse ‘Love island’ dood aangetroffen in appartement

Caroline Flack, de pas gestopte 40-jarige presentatrice van de Britse versie van het televisieprogramma Love island, is overleden. Haar levenloze lichaam werd zaterdag aangetroffen in haar appartement.

Foto: Photo News

“We kunnen bevestigen dat onze Caroline overleden is”, laat de familie van de presentatrice weten. Flack werd zaterdag dood aangetroffen in haar appartement.

De Britse, die in 2009 even een relatie had met prins Harry, ging door een erg moeilijke periode. Ze werd vorig jaar gearresteerd nadat ze haar vriend aangevallen zou hebben, een zaak waarvoor ze in maart had moeten verschijnen voor de rechtbank, en had naar aanleiding daarvan al aangegeven dat ze ontslag nam als presentatrice van Love island. De blondine was de laatste weken ook opvallend minder actief op Instagram.

De advocaat van de familie van Flack bevestigde aan Britse media wat door de heisa rond haar figuur gevreesd werd: de Britse is uit het leven gestapt.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.