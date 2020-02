Nederlandse politie heeft eerste aanwijzing die kan leiden naar mysterieuze afperser die bombrieven stuurt

De Nederlandse politie heeft een eerste aanwijzing die zou kunnen leiden naar het ontmaskeren van de afperser die de voorbije dagen bombrieven verstuurde. Die aanwijzing komt van een papieren zakje met een aanzicht van Delft dat in de bombrieven zat. Die zakjes zijn te koop in souvenirwinkels, dus zou daar gezocht kunnen worden. Dat meldt De telegraaf zaterdag.

De mysterieuze afperser houdt Nederland in de ban. Vorige week kwamen bij drie bedrijven bombrieven toe. Daarvan ontploften er twee, maar gelukkig vielen daarbij geen gewonden. De verzender van de brieven eist losgeld in bitcoins, anders zegt hij of zijn brieven te zullen blijven sturen.

De politie neemt de zaak dan ook serieus en looft een beloning van 15.000 euro uit voor wie een tip heeft die naar de afperser kan leiden. De speurders voeren ondertussen ook zelf een onderzoek, en daarin is net een eerste duidelijke aanwijzing naar voren gekomen. In elk van de bombrieven zat een plastic zakje waarop het aanzicht van de stad Delft te zien is. Die zakjes vind je in souvenirwinkels, en net daarom dus interessant voor de politie.

“Wanneer iemand zonder duidelijke reden om meer van dit soort zakjes gevraagd heeft in een winkel of ze om een onduidelijke reden in grote hoeveelheid bezit of heeft besteld, is dat voor ons interessant”, zegt recherchechef Olivier Dulith van de Amsterdamse politie aan De telegraaf. “We trekken echt alle registers open om de afperser te vinden.”