Als het de bedoeling van Magnette was CD&V te doen kraken, dan lijkt dat vooral het tegenovergestelde effect te hebben

“Het vertrouwen is geschaad. En we hebben niet de neiging om verder te proberen.” CD&V-voorzitter Joachim Coens laat er na de uithaal van zijn collega Paul Magnette (PS) weinig twijfel over bestaan: een regering zonder N-VA is geen optie. Maar verkiezingen? “Die zijn geen optie.” Elders in de partij vrezen ze dat het precies daarop zal uitdraaien.