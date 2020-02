Vrouw crasht tegen huis in aanbouw en laat wagen én briefje achter: “Barsten tot aan het dak”

Herselt -

Het plan van Sofie Mangelschots en Bjorn Dormaels om in juli verhuizen naar hun nieuwe woning langs de Blaubergesteenweg in Herselt valt in duigen. Een automobiliste reed tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de zijgevel van het huis in aanbouw. “De schade is groot”, zuchten Sofie en Bjorn.