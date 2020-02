Philippe Clement hard na krappe zege tegen Waasland-Beveren: “Iedereen moet voor spiegel gaan staan”

Philippe Clement was na afloop van de krappe overwinning van zijn Club Brugge tegen Waasland-Beveren (2-1) streng voor zijn spelers. “Tegen Manchester United moet het beter.”

“Deze overwinning hebben we te danken aan de twaalfde man, want zij zijn ons naar voren blijven schreeuwen”, zei coach Philippe Clement na afloop. “Een aantal jongens heeft geen goeie beurt gemaakt. Ik verwacht meer van mijn groep en heb hen dat na afloop ook duidelijk gezegd. Tegen Manchester United moet het beter. De komende dagen moet iedereen voor de spiegel gaan staan.”

Mata: “Onszelf in vraag stellen”

Schuddebollend stond Clinton Mata in de mixed zone na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Hij was dan wel blij met de zege, maar de manier waarop was allesbehalve goed. “Het ging te traag. Beveren verdedigde hard en met veel, maar daar moeten wij oplossingen voor vinden. Het was gewoon niet goed vandaag. Daarom moeten we onszelf in vraag stellen.”

In die zin kijkt de verdediger uit naar de confrontatie met Manchester United. “Het wordt een totaal andere wedstrijd. We kijken ernaar uit. En ik ben er zeker van dat we iets kunnen doen tegen hen.”