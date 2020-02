“Michael Bloomberg denkt aan Hillary Clinton als running mate”

De Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg denkt erover na om niemand minder dan Hillary Clinton, die in 2016 de presidentsverkiezingen verloor van Donald Trump, zijn running mate te maken. Dat hebben bronnen in zijn entourage verklaard aan The Drudge Report.

Michael Bloomberg wordt gezien als een van de grootste kandidaten om de voorverkiezingen bij de Democraten te winnen en het daarna voor het presidentschap op te nemen tegen huidig president Donald Trump. Daarom wordt achter de schermen al volop bekeken wie hij in dat geval als ‘running mate’ kan vragen.

Peilingen binnen de Democratische partij zouden uitgewezen hebben dat veel partijleden achter de combinatie Michael Bloomberg en Hillary Clinton staan. De gewezen burgemeester van New York denkt er daarom effectief over na, hebben bronnen binnen zijn campagneteam verklaard aan The Drudge Report.

Het probleem in dat geval is wel dat de twee in dezelfde staat wonen, en dat wordt voor het kiescollege niet toegestaan. Bloomberg zou daarom zijn domicilie naar een andere staat willen veranderen, want aan buitenverblijven heeft de multimiljardair geen gebrek.

Officieel wilde het campagneteam van Bloomberg die verklaringen niet bevestigen. “We focussen ons nu op de verkiezingen, niet op de speculatie over wie running mate wordt”, klinkt het.