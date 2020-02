Vercauteren wil niet meer over Play-off 1 spreken, Kompany “kijkt naar progressie van het team”

Frank Vercauteren heeft duidelijk al betere momenten meegemaakt als trainer. De Anderlecht-coach had na de nederlaag tegen KV Mechelen een gezicht als een donderwolk.

“Laten we nu niet meer over Play-off 1 spreken”, aldus Vercauteren. “Je moet match per match bekijken en die kunnen we niet eens winnen. Wat heeft het voor zin ver vooruit te kijken als je de eerste passen niet eens behoorlijk kunt zetten? Ik heb het al 150 keer gezegd dat we daar niet mee moeten bezig zijn. Je moet wedstrijden winnen, daar gaat het om.”

Er waren natuurlijk wel wat elementen in de wedstrijd die voor keerpunten zorgden. Er was die levensgrote kans voor Joveljic in het begin bijvoorbeeld. “Tja, op training deze week trapte hij ze er allemaal in, nu gaat hij ernaast. Wie kan dat verklaren?”

En de rode kaart voor Doku. “Jeugdigheid, is dat een excuus? Het zal er misschien ook mee te maken hebben wat er deze week allemaal over die jongen is verschenen. Hij leest en hoort dat ook, al die lof. Ik hoop dat hij eruit leert. Maar het is wel heel vervelend dat het vandaag gebeurt. En in zijn verdediging: als die speler op die flank behoorlijk gedekt wordt, moet hij die fout niet maken.”

Vincent Kompany reageerde ook kort. “We creëerden enkele grote kansen, maar betaalden nadien cash. Jeremy betaalt met deze rode kaart leergeld. Hij maakte offensief het verschil voor ons in het verleden, maar maakte nu een fout. Na zijn rode kaart werd het moeilijk met tien man. Voordien waren we goed, speelden we matuur en hadden we rust aan de bal. Of ik aan Play-Off 1 denk? We zullen zien. Ik kijk vooral naar de progressie van dit team. Dit is een vreemde competitie. Als ik het goed begrijp, kan ook Cercle Brugge nog Europees voetbal halen.”