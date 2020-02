“Eindelijk een pintje en een pita”

Bpost stuurt niet langer brieven en pakjes naar China

Soubry werd op 2 februari samen met acht andere Belgen gerepatrieerd. Als enige testte de 54-jarige man uit Wevelgem positief op het coronavirus. Dertien dagen lang moest hij in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis in quarantaine blijven. “Donderdag hoopte ik dat ik daags nadien naar huis zou mogen”, vertelde hij toen hij zaterdagavond rond halfzeven het ziekenhuis verliet. “Maar bij een test bleken er toch nog zeer kleine sporen van het virus in mijn lichaam te zitten. Dat was een ontgoocheling. Even vreesde ik zelfs dat ik hier nog tot maandag zou moeten blijven omdat er tijdens het weekend geen tests gebeuren.”

Maar de verlossing kwam dan toch eerder. “Vanmorgen namen ze de test af en een klein uur geleden kreeg ik te horen dat ik niet langer besmettelijk ben. Dat is een grote opluchting. Ik ben hier goed verzorgd, maar ik was het echt wel beu.”

En nu anderen helpen

Volgende week moet Soubry wel nog eens terug naar het ziekenhuis. Omdat hij het virus overwon, maakte hij veel antilichamen aan die nu in zijn bloed zitten. Daarom zal er bloed afgenomen worden en kan zijn plasma gebruikt worden om andere mensen die het virus krijgen te helpen bij de genezing. Zelf is hij nu ook immuun voor het virus. “Eigenlijk is hij die veiligste man van het land”, klinkt het bij de FOD Volksgezondheid.