Helft van gecontroleerde tattooshops niet in orde

Van de 106 tattooshops die vorig jaar gecontroleerd werden door de FOD Volksgezondheid, waren er 54 niet in orde met de regelgeving. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Els Van Hoof opvroeg bij de minister van Volksgezondheid.

“De meest voorkomende overtredingen blijken de overschreden datum voor steriliteit van inkten en naalden, het ontbreken van een door de klant ondertekend document over de risico’s van tatoeage en piercing, het ontbreken van informatie over de risico’s in het salon en niet-afwasbare muren en oppervlakten”, aldus Van Hoof.

Van 2015 tot en met 2018 traden de Federale Gezondheidsinspecteurs ook 17 keer op na een klacht van een klant bij wie bijvoorbeeld de huid infecteerde na het zetten van de tattoo. In één geval leidde dat tot de sluiting van het salon. Een tatoeage zetten is de laatste jaren sowieso enorm populair geworden. Jaarlijks worden nu zo’n 500.000 tattoos gezet. Ook het aantal tattooshops verdriedubbelde bijna, van 266 in 2012 tot 784 in 2017. (csn)