Dennis maakte al twee doden

Storm Dennis maakte gisteren al twee doden voor de kust van het Britse graafschap Kent. Het lichaam van een man die zaterdagmorgen door de onstuimige zee van een Maltese tanker was geslagen, werd na een uitgebreide zoektocht teruggevonden voor de kust van Kent. In dezelfde regio werd ook het levenloze lichaam van een tiener in zee aangetroffen.

De wind haalde gisteren in Groot-Brittannië al snelheden tot 110 kilometer per uur en verwacht wordt dat er in twee dagen tijd evenveel regen zal vallen als normaal in een volledige maand. Aangezien de bodem op veel plaatsen nog verzadigd is van storm Ciara, werd het leger ingezet. Storm Dennis zou er tot vanavond woeden.

Het leger zet barricades in tegen de storm. AFP

In ons land lijkt de storm niet zo fel te zullen uithalen als dat vorige week het geval was met Ciara. Er worden rukwinden verwacht tot 70 en mogelijk zelfs 95 kilometer per uur. Wel activeerde Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722. (csn)