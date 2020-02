Ziek geworden met zijn dochter, nu overleden

67 nieuwe gevallen op cruiseschip Diamond Princess

Eerder waren er ook al drie patiënten overleden in de Filipijnen, in Hongkong en in Japan. Maar nu is er dus voor het eerst een dodelijk slachtoffer buiten Azië. Volgens de Franse minister van Gezondheid Agnès Buzyn overleed de patiënt aan een longontsteking veroorzaakt door het virus. De man kwam uit de Chinese provincie Hubei en arriveerde op 16 januari in Frankrijk. Op 25 januari werd hij opgenomen in een Parijs ziekenhuis waar zijn toestand snel achteruitging.

Ook zijn dochter werd opgenomen, maar zij is intussen aan de beterhand. Ze mag binnenkort het ziekenhuis verlaten. In Frankrijk zijn momenteel 11 besmettingen geregistreerd en in Afrika is een eerste geval geconstateerd in Egypte. In ons land blijft de teller op één staan. Die man kon zaterdag naar huis. De acht Belgen die hier in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek in quarantaine zaten, mogen dat zondag.

66.000 besmettingen

In China ligt het aantal besmettingen intussen op 66.000, waarvan het merendeel vastgesteld is in de provincie Hubei. 1.716 van hen zijn artsen en verpleegkundigen die de patiënten verzorgden. Zes van die hulpverleners zijn al overleden.