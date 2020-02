Stormdepressie Dennis raast over ons land: noodnummer 1722 geactiveerd, risico op storm of wateroverlast

Een week na storm Ciara is het nu storm Dennis die felle rukwinden veroorzaakt in ons land. Het KMI vaardigt daarom code geel uit, Binnenlandse Zaken activeert het noodnummer 1722.

Afgelopen nacht is het eerst in het westen gaan regenen, tegen het einde van de nacht ook in het oosten van ons land. Vandaag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden met regen. In de namiddag en avond trekt een actieve regenzone van west naar oost over het land. Het wordt zeer zacht met maxima tussen 11 en 16 graden. De zuidwestenwind trekt verder aan en wordt krachtig tot soms zeer krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 80 à 100 km/u. Achter de regenzone ruimt de wind tijdelijk naar het westen en neemt snel af naar matig, behalve aan zee waar hij vrij krachtig tot krachtig blijft.

Noodnummer geactiveerd

De FOD Binnenlandse Zaken besliste daarom het noodnummer 1722 te activeren. Mensen wordt gevraagd om naar het nummer 1722 bellen voor niet-dringende brandweerinterventies. Zo wordt vermeden dat het noodnummer 112 overbelast raakt, ten koste van mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief, telkens wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Parken afgesloten

Leefmilieu Brussel kondigde al aan dat vanaf zaterdagavond 18 uur tot maandagochtend alle Brusselse gewestelijke parken afgesloten worden.

Vannacht opklaringen

Zondagavond trekt de regenzone snel verder door het land en verlaat die ons land rond middernacht via het oosten. In het tweede deel van de nacht kunnen er nog enkele buien vallen maar op de meeste plaatsen wordt het droog en komen er opklaringen. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het centrum van het land. De wind wordt geleidelijk matig in het binnenland en blijft vrij krachtig tot krachtig aan de kust. Eerst nog tijdelijk rukwinden tot 90 km/u, achter de regenzone afnemend met nog pieken tot 50 km/u.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met buien. Die vallen vooral in de namiddag. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan de kust soms krachtig uit zuidwest.

De rest van de week wordt wisselvallig en wat frisser, maar met minder wind.

Twee doden in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk woedt storm Dennis nog heviger dan bij ons. De weerdienst heeft het daar over “een van de zwaarste stormen ooit”. Er zijn al twee doden te betreuren.

LEES OOK. Twee doden door storm Dennis,“één van de zwaarste ooit” in Groot-Brittannië

Bij ons zal het zo’n vaart wellicht niet lopen. Storm Ciara van vorige week was van een zwaarder kaliber, al maant het KMI toch aan tot voorzichtigheid.