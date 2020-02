Ondanks grotere vraag kunnen minder mensen in armoede met vakantie

Vorig jaar konden een pak minder mensen in armoede via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie op vakantie gaan, terwijl de aanvragen blijven stijgen. Dat is een gevolg van de besparingen in de zorgsector, schrijft De Zondag. Minister Zuhal Demir (N-VA) wil vanaf dit jaar de verschillende organisaties in het netwerk extra ondersteunen.

Terwijl er in 2018 nog 165.658 Vlamingen dankzij het netwerk Iedereen Verdient Vakantie op reis trokken, waren dat in 2019 nog slechts 152.983 mensen. De vraag naar vakantie is daarentegen niet gedaald. “Integendeel”, bevestigt Marianne Schapmans, directeur steunpunt Vakantieparticipatie. “Het aantal aanvragen lag dit jaar zelfs 30 procent hoger. De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de besparingen op personeelskracht in de begeleidende organisaties. Vrije tijd is vaak niet de prioriteit.”

De begeleidende organisaties kunnen dus minder aandacht aan de problematiek besteden, ook al stijgt de groep mensen die het financieel moeilijk heeft jaar na jaar. “Ook de onderkant van de middenklasse krijgt het moeilijker”, weet Schapmans.

Om de verschillende sociaal-toeristische organisaties in het netwerk te ondersteunen, zal Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) het budget vanaf dit jaar elk jaar met 1 miljoen euro verhogen. “Met als doel om zoveel mogelijk mensen op vakantie te laten gaan”, vertelt Demir. “Een deugddoende vakantie of een fijne daguitstap met het gezin is geen mirakeloplossing om uit de armoede of sociaal isolement te geraken, maar het is wel een stap in de goede richting en een deel van het antwoord.”