“Chinese president was al weken op voorhand op de hoogte van coronavirus”

Xi Jinping, de president van China, ligt onder vuur voor zijn aanpak van het coronavirus. Terwijl de regering wilde aantonen dat ze de situatie van in het begin nauw opvolgde, lijkt het er nu op dat ze al twee weken langer op de hoogte waren voor ze er publiekelijk over spraken.

De Chinese regering wilde eigenlijk aantonen dat ze de uitbraak van corona van in het begin zeer dichtbij opvolgde maar daardoor maakten ze ook bekend dat ze al twee weken van corona afwisten voor erover te communiceren. Terwijl de autoriteiten in Wuhan - het epicentrum van de uitbraak - het virus nog bagatelliseerde. Dat schrijft The New York Times.

De vraag is nu of de president wel effectief correct gehandeld heeft. De epidemie is alleszins een nationale crisis geworden en de kritiek dat Xi niet snel genoeg handelde en de schuld daarvoor bij de lokale autoriteiten legde, zwelt aan.

Volgens Jude Blanchette, sinologe, wilde de regering zeggen dat ze niet slapend achter het stuur zaten. “Maar in de plaats zeggen ze eigenlijk dat ze wisten dat het een probleem was maar het alarm niet geluid hebben.”

Het lijkt er ondertussen wel op dat er minder besmettingen zijn. Voor de derde dag op rij werden er in China minder besmettingen geteld, dat meldt BBC. Zondag werden er nog 2.009 besmettingen vastgesteld en 142 doden verspreid over het hele land.

De minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zegt dat de daling veelbelovend is en dat de epidemie wel onder controle kan geraken. “We hebben zo’n extensieve maatregelen genomen op te voorkomen en te genezen. Geen enkel land zou het ons nagedaan hebben.”

Wat doet China precies? Tienduizenden Chinezen zijn gekluisterd aan hun huis. Ze worden heel erg beperkt in hun doen en laten. Vooral Wuhan, daar waar het virus vermoedelijk voor het eerste is opgepikt, is nog volledig afgesloten.

Vrouwen en mannen hun haren worden afgeschoren in de hoop dat het virus zich moeilijker verspreid. China gaat ook al het geld dat gebruikt wordt, schoonmaken voor het terug in het circuit gebracht wordt.