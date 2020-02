Amper 17-jarige Vranckx matchwinnaar tegen Anderlecht: “Iedereen in de kleedkamer applaudisseerde”

KV Mechelen kon zaterdag tegen Anderlecht eindelijk nog eens winnen (2-0). De Kakkers dankten de zege in grote mate aan Aster Vranckx, die voor het eerst scoorde. “Deze avond vergeet ik nooit meer”, reageerde de youngster.

De 17-jarige middenvelder liet na de wedstrijd meer dan een uur op zich wachten. Mét een geldig excuus. Vranckx incasseerde voor rust een stevige trap van Doku, de man die later in de wedstrijd ook werd uitgesloten. “Mijn enkel is nog steeds opgezwollen, maar de schade valt mee”, vertelde de tiener, netjes uitgedost in kostuum, maar wel op slippers om zijn enkel te ontlasten. “In het begin dacht ik dat ik moeilijk verder kon, maar da’s uiteindelijk wel gelukt.”

Foto: Diederick Geypen

Gelukkig maar voor Malinwa, want Vranckx speelde zijn beste match voor Geel-Rood, bekroond met een assist voor Hairemans, gevolgd door zijn eerste doelpunt ooit. “Het was fantastisch om voor eigen volk mijn eerste goal te maken. Deze avond vergeet ik nooit meer. Of het extra speciaal was tegen Anderlecht? Dit valt natuurlijk meer op, maar tegen een ploeg onderin het klassement had het even mooi geweest. Wat de coach achteraf zei? Wel, ik heb het eerlijk gezegd niet gehoord. Toen ik binnen kwam, begon iedereen te applaudisseren. Voor mij? Neen, dat denk ik niet. (lacht) Voor de prestatie van de ploeg. Iedereen heeft het fantastisch gedaan.”

Het gaat hard voor Vranckx. Ook dinsdag tegen Charleroi behoorde hij met een assist al tot de beteren. “Ik probeer gewoon mijn best te doen. Meer kan ik er niet over zeggen.” Het is verbazend hoe nuchter het Mechelse jeugdproduct onder deze voor hem nieuwe omstandigheden blijft. “Tja, ik heb gescoord, maar volgende week wacht een nieuwe wedstrijd. Dan zijn de dit eigenlijk alweer vergeten.”