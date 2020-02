Koen Geens bijzonder hard voor PS: “Onderhandelingen niet afgesprongen op inhoud, wel onwil”

Koen Geens is zondagochtend bij de Zevende Dag niet mals voor de PS. De voormalige koninklijke opdrachthouder vertelde dat er inhoudelijk een akkoord kon zijn, maar dat het partijbureau van de PS roet in het eten gooide.

“Wat er op tafel lag was goed. Nee, ze hebben niet gezegd dat het goed was, dat zeggen politici niet, maar ik voelde dat het zou kunnen lukken en voldoende partijen schaarden zich erachter”, zei Geens.

Een belangrijk partijbestuur van de PS heeft volgens Geens roet in het eten gegooid. “Het is gesprongen op ‘J’en ai marre’ en niet op inhoud. Ik ben geen naïeve mens. Ik ben aan de opdracht begonnen omdat ik wist dat ik de twee partijen wellicht bij elkaar kon brengen. Als ik dat niet wist, had ik mijn kop niet op het blok gelegd.”

Dit is niet gesprongen op inhoud, maar gesprongen op ‘het gaat niet’. Ik ben geen naïeveling. Als ik geen signalen gekregen had dat dit mogelijk was om die 2 partijen samen te brengen was ik er niet aan begonnen @De7deDag @cdenv #regeringsvorming — Koen Geens (@Koen_Geens1) February 16, 2020

Geens haalt ook uit naar Magnette zelf: ““Ik ben een beetje ontgoocheld omdat ik dacht dat ik het vertrouwen had om het te proberen. Ik had toch graag een iets elegantere sortie gekregen dan de ezelsstamp van vrijdagmorgen. Dat verdient niemand.”

Naar verluidt lag 4 miljard voor hogere pensioenen en hogere sociale uitkeringen op tafel, genoeg om een akkoord te kunnen bereiken. “Ik ga geen bedragen noemen. Er was een berekend plan, dat wel. Er moest een evenwichtig voorstel zijn tussen sociale zaken, milieu en veiligheid en dat lag op een voorzichtige manier op tafel.”

“We zijn niet de dweil van de wetstraat”

Maar vooral dat zijn partij wordt aangevallen, vindt Geens onaanvaardbaar. “Mij partij is de beste partij die er is. Iedereen schrijft nu dat CD&V de sleutel in handen heeft, maar we zijn voor het eerst actief betrokken zes maanden nadat ze begonnen zijn. Wij zijn geen passe-partout, wij zijn niet de dweil van de Wetstraat”.

“Als men wil praten, dan zal men moeten praten over de ethische en communautaire thema’s. Ons land houdt het niet zonder dat men een grondig akkoord bereikt over die communautaire thema’s. Dat moet niet nu, maar tegen de volgende verkiezingen. Maar wie nu gokt op de verkiezingen, omdat Koen Geens gezegd heeft dat paars-geel niet mogelijk is, speelt met de voeten van het land en de voeten van de CD&V. Ik ben niet boos dat men mij in de rug schiet, zolang men mij niet in het hoofd schiet, want dan ben ik dood. Ik voel me niet persoonlijk aangevallen, maar wie mijn partij aanvalt, zal mij tegenkomen.”

LEES OOK. Gegokt en verloren? Als Magnette CD&V wou doen kraken, dan lijkt hij net het tegenovergestelde te krijgen