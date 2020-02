Partner van Russische artiest opgepakt voor publiceren seksvideo Griveaux

De Franse politie heeft zaterdagavond de vriendin van de Russische artiest Pjotr Pavlenski opgepakt voor het verspreiden van de expliciete video van de Parijse kandidaat-burgemeester Benjamin Griveaux. Dat hebben bronnen bij het Franse gerecht zondag meegedeeld.

Pjotr Pavlenski Foto: AFP

Benjamin Griveaux, een partijgenoot van president Emmanuel Macron, trok zich vrijdag terug als kandidaat voor het burgemeesterschap van Parijs nadat er een compromitterende video van hem was opgedoken op sociale media. Daarin waren seksueel getinte berichten te zien die gericht waren aan een vrouw. De linkse Russische kunstenaar Pjotr Pavlenski, die in Parijs woont, verklaarde later dat hij de video openbaar heeft gemaakt.

Griveaux heeft klacht ingediend tegen onbekenden. In het kader van dat onderzoek werd zaterdagavond de vriendin van Pavlenski opgepakt en vastgehouden voor verhoor. Ze wordt verdacht van “schending van de privacy” en van “het verspreiden van beelden van seksuele aard zonder toestemming van de betrokkene”, zo bevestigt het parket van Parijs.

Pavlenski zelf werd zaterdagnamiddag al opgepakt. Maar volgens de officiële verklaring van het parket maakte zijn arrestatie deel uit van het onderzoek in een ander dossier. De Russische kunstenaar zou op oudejaarsavond namelijk betrokken geweest zijn bij een vechtpartij in een appartement in het centrum van Parijs. Hij zou volgens Franse media twee mensen verwond hebben met een keukenmes. Zijn arrestatie stelt de speurders wel in staat om ook vragen te stellen over het verspreiden van de video.

LEES OOK. Kandidaat-burgemeester van Parijs neemt ontslag na uitlekken sekstape: “Mijn gezin verdient dit niet”