In Halle-Vilvoorde is zaterdag een twintiger opgepakt die ervan wordt verdacht een tiental tweedehandswagens te hebben gestolen via oplichting van de verkopers. Dat meldt het parket van Namen zondag.

De man zou in het hele land actief zijn geweest. Bij elke oplichting toonde hij een vals betalingsbewijs aan de verkoper, om zo aan de haal te gaan met de wagens. De man is geen onbekende voor het gerecht, klinkt het. Eén van de feiten vond in 2018 plaats in Namen.