“Luckassen is opeens onmisbaar voor Anderlecht. En wat dat doet met een speler, dat zien we aan Diagne”

Ik heb mijn haar in de kleuren van de Belgische vlag geschilderd. Zo hoop ik nog jarenlang voor ­deze krant te mogen schrijven. Het was een wanhopig gebaar. Ik heb altijd al de kleuren van België op mijn hoofd willen hebben. Er miste iets. Ik schaam mij erg dat ik al die tijd met een onpartijdig vleeskleurig hoofd in de rondte heb gelopen.