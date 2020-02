Storm Dennis: boom valt op huis in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas / Waasmunster -

In de Weverstraat, op de grens van Waasmunster en Sint-Niklaas waaide vanmiddag rond half twaalf een grote boom om. De boom stond in Waasmunster maar viel op een woning op het grondgebied van Sint-Niklaas, aan de overkant van de straat. Een raam, een rolluik, de dakgoot en een dertigtal dakpannen raakten beschadigd. Ook een gasmeter in de voortuin liep schade op. De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verwijderen en de schade op te meten. Er vielen geen gewonden.