Geen plek meer in de basis voor Jan Vertonghen bij Tottenham, owngoal én doelpunt van Toby Alderweireld

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld beleven bewogen weken bij Tottenham. De ene moest zich tevredenstellen met een plek op de bank, de andere mocht wel starten maar maakte een owngoal… Kersverse papa Alderweireld zette zijn misser wel zelf recht door even later tegen te scoren

Nadat hij in de FA Cup tegen Southampton door José Mourinho bij de Spurs al na 54 minuten naar de kant weer gehaald en hij op de bank leek te vechten tegen de tranen, was er geen basisplek meer voor hem in de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Aston Villa. Het contract van de 32-jarige verdediger loopt deze zomer af en plots lijkt een vertrek uit Londen zeer waarschijnlijk. De Rode Duivel wordt alvast nadrukkelijk gelinkt aan zijn ex-club Ajax, waar hij in 2012 vertrok voor Tottenham. Daar was hij jarenlang een rots in de branding maar de populaire Vertonghen lijkt niet langer te passen in de plannen van Mourinho...

Toby Alderweireld werd vrijdag voor de tweede keer papa maar stond wél gewoon in de basis. Niet met succes echter, want hij ging al na acht minuten in de fout en trapte de bal voor een opzittende Mbwana Samata (ex-Genk) ongelukkig in eigen doel:

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Maar Alderweireld bleef niet bij de pakken zitten, integendeel: de verdediger trapte even later zelf de gelijkmaker tegen de netten:

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

