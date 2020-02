In de woonwijk Reigersnesten deelde de brandweer zaterdag gratis rookmelders uit. De pompiers gingen huis per huis af nadat er vorige week een brand woedde. De bewoonster en haar zoontje ontsnapten, maar er waren geen rookmelders aanwezig.

Volgens de statistieken van de brandweer is drie op tien woningen niet voorzien van rookmelders. Nochtans is dat tegenwoordig verplicht. In de omgeving van de woonwijk Reigersnesten woedde afgelopen week ...