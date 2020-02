Na de straf van de UEFA: Manchester City riskeert nog veel meer te verliezen dan enkel Europees voetbal

Manchester City is nog aan het bekomen van de mokerslag die ze afgelopen vrijdag van de UEFA kregen. Toen liet de Europese voetbalbond weten dat de Engelse landskampioen de komende twee seizoenen niet mag deelnemen aan Europees voetbal. Man City gaat in beroep want de belangen zijn veel groter dan louter twee seizoen uitsluiting uit de Champions en Europa League.

Volgens de Europese voetbalbond heeft City de financiële tegemoetkoming van hoofdsponsor Etihad Airways tussen 2012 en 2016 te hoog ingeschat . De Engelse landskampioen zou ook niet meegewerkt hebben aan het onderzoek van de arbitragecommissie van de UEFA. Dat kost de club nu een Europese schorsing voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022, plus een boete van 30 miljoen euro. City kondigde vrijwel meteen aan dat het in beroep gaat bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Landstitel van 2014 kwijt?

Want de belangen blijken groter dan enkel uitsluiting uit de Champions en Europa League, zo menen de Britse kranten. The Daily Mail beweert dat Manchester City zelfs zijn landstitel van 2014 zou kunnen kwijtspelen als het onderzoek dat de Premier League naar de Citizens voert dezelfde conclusies zou opleveren als dat van de UEFA. Het reglement van de Premier League bepaalt immers dat retroactief punten kunnen worden afgetrokken in de seizoenen waarin zou zijn vals gespeeld. Manchester City werd in het seizoen 2013-2014 kampioen met amper twee punten voorsprong op Liverpool. Richard Masters, voorzitter van de Premier League, bevestigt aan The Guardian dat de zaak nauwkeurig wordt onderzocht.

Vertrekken De Bruyne en Guardiola?

Als Manchester City het beroep bij het TAS zou verliezen, dan moet het rekening gaan houden met een scenario waarin het sterkhouders zal moeten verkopen. Dat meent onder meer The Guardian. Ten eerste omdat spelers als Kevin De Bruyne liever bij een club zullen willen spelen die actief is in de Champions League. Ten tweede omdat uitsluiting van Europees voetbal Man City ongeveer 120 miljoen tot 180 miljoen euro per jaar zal kosten. Daily Mail weet dat Real Madrid alles uit de kast zal halen om Raheem Sterling weg te plukken uit Manchester. En ook Kevin De Bruyne zou een gegeerd transferdoelwit zijn van de andere Europese topclubs.

Een leegloop dreigt en in dat geval zou ook coach Pep Guardiola zijn biezen pakken, aldus The Guardian. Volgens enkele andere Britse kranten zou Juventus er al van overtuigd zijn dat ze de Catalaanse topcoach naar Italië kunnen halen.