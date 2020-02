Met kamerbrede glimlachen wandelden onze landgenoten die door het Coronavirus twee weken in quarantaine gehouden werden het Militair Ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek uit. “Vanavond ga ik met de hele familie frieten eten.”

Twee weken lang werden acht landgenoten in het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek in quarantaine gehouden omdat ze mogelijk besmet waren met het coronavirus. Na een laatste negatief resultaat ...