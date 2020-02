Buurtbewoners van de wijk Nieuw Kwartier in Leuven zijn een petitie gestart tegen de bouw van een studentenresidentie op de plaats van de vroegere wasserij De Lelie. Volgens hen zijn er al meer dan genoeg studentenkoten in hun buurt.

Een studentenresidentie van 75 kamers. Dat is het plan van projectontwikkelaar LGV uit Herent voor de site De Lelie in de Verkortingstraat. Op zich is een nieuwbouw geen probleem voor de buurtbewoners ...