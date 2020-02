Een 74-jarige man is zaterdagvoormiddag levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij door een betonmixer werd aangereden. Het ongeval gebeurde vlakbij WZC De Groene Verte waar W.C. verblijft. “Het team is aangeslagen”, zegt directeur Jurgen Duyck.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur in de Kouterstraat in Merkem bij Houthulst. Zoals wel vaker maakte W.C. op dat moment een wandeltochtje. Omdat hij slecht ter been is, gebruikt hij daarvoor een rollator ...