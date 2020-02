“Cordon sanitaire symbolisch gebroken in Aalst”: opmerkelijk filmpje toont Filip Dewinter met N-VA-burgemeester van Aalst

Aalst -

Filip Dewinter (Vlaams Belang) en de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) doorbreken samen het cordon sanitaire in een hangar vol carnavalisten. Dat is te zien in een filmpje dat Dewinter zondagavond gepost heeft op Twitter. N-VA wenst niet te reageren. “Het is Aalst Carnaval.”