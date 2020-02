Gents onderwijsmuseum School van Toen vecht met petitie voor voortbestaan: "Dit erfgoed mag niet in de afvalcontainer belanden"

Gent -

Het onderwijsmuseum School van Toen is een ­petitie gestart om te kunnen overleven. Het stadsbestuur heeft vorig jaar beslist om het gebouw in Klein Raamhof waarin het museum huist, te verkopen. “Maar we gaan die mensen niet in de steek laten. We zoeken mee naar een nieuwe locatie en het gebouw in het Klein Raamhof moet opnieuw een echte school worden”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen)