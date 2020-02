Vandaag mogelijk beslissing over lot Peter Claes bij VRT

De raad van bestuur van de VRT komt vandaag samen. Verwacht wordt dat beslist wordt over het lot van Peter Claes. Al is niets nog zeker in de VRT-saga.

Vier weken geleden werd VRT-CEO Paul Lembrechts door minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) de deur gewezen. Dat gebeurde na een aanhoudend conflict met zijn nummer twee, Peter Claes, de directeur Productie en Media van de openbare omroep. Lembrechts werd in dat conflict gesteund door de vier andere directieleden. Wegens de vertrouwensbreuk was Lembrechts eind november al het ontslag van Claes gaan vragen bij Luc Van den Brande (CD&V), de voorzitter van de raad van bestuur. Dat werd hem geweigerd en uiteindelijk moest hij zelf gaan.

Radiostilte

Leo Hellemans vervangt Lembrechts tot een nieuwe CEO aangeduid is. Zijn eerste opdracht was het uitklaren van het conflict dat nu al maanden de top van de VRT lamlegt. Maar sinds 20 januari heerst complete radiostilte. Maandagmiddag is een zitting van de raad van bestuur gepland. De zaak-Claes zou niet officieel op de agenda staan, maar dat betekent niets. Hans Van Goethem, de woordvoerder van de VRT, wil enkel kwijt dat “de agenda van de raad van bestuur niet extern bekendgemaakt wordt. Dat is niet gebruikelijk.”