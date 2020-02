ONZE PUNTEN. Zowel bij Genk als bij Standard stond beste speler in doel, scheidsrechter krijgt het slechtste cijfer

Op de 26e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is Standard zondag met 1-3 gaan winnen op het veld van Racing Genk. Bij de rust stonden de Luikenaars 0-2 voor. Thomas Didillon was alweer de beste Genkenaar en ook de beste Rouche was de doelman, Arnaud Bodart. Het slechtste cijfer op ons rapport was voor scheidsrechter Nicolas Laforge.