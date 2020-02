Waarom je vandaag meer complimentjes over je kapsel kan krijgen (en waarom je er best ook zelf aan meedoet)

Schrik niet als je vandaag vanuit het niets een knuffel krijgt. En als je een complimentje krijgt over je kapsel dat er nochtans niet anders uitziet dan normaal. Het is namelijk internationale ‘Random acts of kindness-dag’, of ‘Doe vriendelijk-dag’ in het Vlaams. En doe vooral mee, want volgens sociaal psycholoog Alain Van Hiel is het goed voor jezelf én de anderen.