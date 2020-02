Grootste humanitaire crisis sinds begin Syrische conflict: 3 verhalen uit de grootste exodus sinds het begin van oorlog

De aanval op Idlib, het laatste bolwerk van de Syrische oppositie, veroorzaakt een grote humanitaire crisis. Volgens de Verenigde Naties misschien wel de grootste sinds de start van de oorlog op 15 maart 2011. Bijna een miljoen mensen zijn op de vlucht uit de provincie, van wie 143.000 in de laatste drie dagen. Maar de vluchtelingen zitten gevangen tussen de Turkse grens en het oprukkende leger van president Assad. Turkije houdt de grenzen gesloten omdat het geen extra vluchtelingen meer wil toelaten bovenop de naar schatting 3,5 miljoen Syriërs die al in het land zijn gestrand.

De omstandigheden in de vluchtelingenkampen in noordwestelijk Syrië zijn erbarmelijk. De temperaturen zitten onder het vriespunt, er is amper water en voedsel en in sommige kampen zijn vijf keer te weinig ...