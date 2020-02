Veertig Amerikanen op cruiseschip in Japan testen positief op coronavirus

Zo’n veertig Amerikanen aan boord van het cruiseschip Diamond Princess dat in quarantaine ligt in Japan, hebben positief getest op het nieuwe coronavirus. Zondagavond zouden de ongeveer 400 Amerikanen aan boord van het schip per vlucht naar de VS worden geëvacueerd. Niemand van de besmette personen zal echter aan boord van de vluchten mogen, melden de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten.

De veertig besmette personen zullen worden overgebracht naar ziekenhuizen in Japan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is zondag de evacuatie voor de Amerikanen op het schip gestart. Als de Amerikaanse passagiers symptomen vertonen, mogen ze niet op de speciaal gecharterde vluchten naar de VS, aldus de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten.

De Diamond Princess ligt sinds 3 februari in quarantaine in de haven van Yokohama in Japan nadat bleek dat een man die in Hongkong aan wal was gegaan het virus had opgelopen. Op het schip werden reeds 355 besmettingen met het coronavirus vastgesteld.