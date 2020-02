Het team van koning Filip: zij beslissen over het verloop van de formatie

Het is weer aan de koning. De komende dagen houdt hij alweer consultaties, alvast tot woensdag, om na te gaan of er nog een uitweg kan gevonden worden uit de totale impasse die de Wetstraat teistert. Geen sinecure, want gelijk welke keuze hij maakt, kan geïnterpreteerd worden als een politiek manoeuvre. Dus rekent hij op zijn kabinet om hem veilig door het mijnenveld te loodsen. Dit is het team achter Filip.