Storm Dennis: warmste 16 februari ooit, mét rukwinden tot 101 km per uur en heel wat schade

Storm Dennis pakte qua windsnelheid misschien niet zo zwaar uit als Ciara, maar hij zorgde zondag toch voor de nodige problemen.

In Gent werd de omgeving rond een appartementsgebouw afgesloten omdat er glazen panelen kwamen los te zitten, de snelweg A8 Doornik-Brussel raakte geblokkeerd toen er bomen op de rijweg belandden, in Antwerpen kreeg de brandweer ruim 200 oproepen en in Kluisbergen maakte de hevige wind gaten in het dak van de basisschool. En ook in de rest van het land was er sprake van schade aan huizen, omgewaaide bomen en elektriciteitspalen. In De Pinte kwam een verlichtingspaal op de E17 terecht, met een lange file tot gevolg. Op meerdere plaatsen werden bomen ontworteld.

De hevigste windstoten werden gemeten in Zaventem en Bevekom, waar werd afgeklokt op 101 kilometer per uur.

Met de storm kwam ook uitzonderlijk warme lucht naar onze contreien, wat tot de warmste 16 februari ooit leidde. In Ukkel werd er 16,4 graden gemeten, wat ietsje meer is dan het vorige dagrecord van 16,2 graden in 2007.

In het buitenland sloeg storm Dennis nog harder toe. Zaterdag maakte die al twee doden in Groot-Brittannië en zondag viel daar nog een slachtoffer: in het zuiden van Wales werd een man dood teruggevonden in het water. Op meer dan 600 plaatsen in het Verenigd Koninkrijk golden waarschuwingen voor hoog water en hevige wind. Op verschillende plaatsen moesten mensen geëvacueerd worden met boten en helikopters. In Frankrijk kwamen 30.000 woningen in Bretagne zonder stroom te zitten door Dennis.

