De gasexplosie die drie panden op de Antwerpse Paardenmarkt wegblies en twee mensenlevens eiste, ligt al ruim twee jaar achter ons. Een speciale aflevering van het VTM-programma ‘Helden Van Hier’ maandag geeft een ongeziene inkijk in het reddingswerk van de Antwerpse brandweer.

Het VTM-programma Helden Van Hier was destijds net een serie over de Antwerpse brandweer aan het filmen. De helmcamera’s gingen na de ramp met de brandweer mee in het puin waar de cameraploeg niet ...