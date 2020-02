Lazio Roma geeft Romelu Lukaku en Inter Milaan een ferme tik in de titelstrijd

Lazio Roma heeft de topper in de Serie A gewonnen van Internazionale. Het team van Romelu Lukaku ging met 2-1 de boot in. Door de nederlaag van Inter komt Juventus alleen aan de leiding met drie punten voorsprong, Lazio volgt als tweede nog op een puntje.

Romelu Lukaku kreeg zijn gewoonlijke basisplaats, terwijl Jordan Lukaku op de bank plaatsnam. Uitkijken was het naar het duel an sich, maar ook naar de terugkeer van Stefan de Vrij. De Nederlander heeft een verleden bij Lazio Roma, speelde zijn laatste wedstrijd daar tegen Inter en veroorzaakte een penalty die Inter naar de Champions League stuurde. De Vrij was vorig jaar nogal mysterieus ziek, maar keerde nu voor het eerst terug naar het hol van de leeuw. De thuisaanhang floot de centrale verdediger, bezig aan een topseizoen bij de Milanezen, een hele wedstrijd uit.

Het eerste gevaar van de wedstrijd was van ex-Genkie Sergio Milinkovic-Savic. Zijn geweldige zwieper spatte uiteen op de dwarsligger. Net voor de rust was het prijs aan de overkant. Antonio Candreva pegelde op de vuisten van Strakosha, maar in de herneming was Ashley Young paraat om de bal in doel te stuiteren.

De Vrij, persona non grata in het stadion, verhinderde Immobile om een rebound binnen te trappen bij de start van de tweede helft en duwde de bal zelf nog over de lijn. Lazio schreeuwde om een strafschop en de VAR gaf de Romeinen gelijk. Immobile zette zijn 26ste van het seizoen keihard in de hoek.

Ook Inter hoopte even op de VAR toen Young gehaakt werd in de zestien. Maar de bezoekers zagen hun schreeuw onbeantwoord. Het werd het verhaal van het deksel en de neus, want Milinkovic-Savic scoorde aan de overkant de 2-1 na een rommelige hoekschop. En Lukaku? Die kon zich moeilijk doorzetten, want met de weinige ballen die hij kreeg kon hij weinig aanvangen.

Zijn spitsbroeder Lautaro Martinez scoorde wel, maar deed dat vanuit buitenspel. Immobile pakte uit met een fantastische controle. De afwerking liet echter te wensen over, maar gelukkig voor de spits geraakte Inter niet meer tot aan de gelijkmaker.