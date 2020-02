KV Oostende is nu officieel overgenomen: Amerikanen pompen meteen 2,7 miljoen in kustclub

KV Oostende is veilig. Financieel althans. Het Amerikaanse Pacific Media Group kocht dik 70 procent van de aandelen voor 2 à 2,5 miljoen euro en doet snel een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro. Sportief dreigt echter nog heel groot onheil. Na de 0-3 tegen Kortrijk moet KVO weer de degradatie vrezen.

Dolle vreugde bij KVO zaterdagochtend. Na maanden onderhandelen werd de deal met Pacific Media Group (PMG), een Amerikaanse investeringsmaatschappij aangebracht door Luc Devroe, eindelijk officieel. KV Oostende komt nu in een netwerk van clubs terecht, want PMG is al baas bij het Zwitserse FC Thun en het Engelse Barnsley, en lonkt stevig naar het Franse Toulouse. De Amerikanen willen van KV Oostende een stabiele eersteklasser maken en daarvoor gaan ze zich – net als Anderlecht – laten leiden door data-analyses. PMG is geen voorstander van voetbalmakelaars die continu met spelers komen aandraven. Het heeft databases met spelers in Frankrijk, Engeland, Zwitserland... en op basis van die stats zal het scouten en rekruteren. In principe wordt de 31-jarige Fransman Gauthier Ganaye de nieuwe CEO, om de sportieve lijnen uit te tekenen.

Dierckens blijft

Huidig preses Frank Dierckens blijft als minderheidsparticipant wel voorzitter om voor West-Vlaamse verankering te zorgen. Dierckens kreeg 2 à 2,5 miljoen euro voor ruim 70 procent van zijn aandelen en behoudt de rest. De Amerikanen voeren tegen eind volgend seizoen direct een kapitaalsverhoging door van 2,7 miljoen euro. Contractueel is er evenwel afgesproken dat Dierckens niet meedoet met die kapitaalsinjectie, maar dat zijn aandelen daardoor ook niet verwateren. Het zal KVO vooral helpen om zijn proflicentie te verkrijgen.

Alle eersteklassers moeten tegen vanavond hun eerste licentiedossier indienen. Bij KVO zal PMG borg staan voor de 6,2 miljoen euro schulden aan ex-eigenaar Marc Coucke en de jaarlijkse 1,2 miljoen euro voor de huur van de tribune. In de marge is het overigens mogelijk dat KV Oostende volgend seizoen niet meer in de Versluys Arena zal voetballen. Dat contract loopt af en vernieuwing met het bouwbedrijf is niet zo simpel.

Tot zover het goeie nieuws, want sportief dreigt een ramp. Zowat voor het eerst in zijn geschiedenis werd KVO uitgehoond door de eigen supporters. Na de 0-3 tegen Kortrijk zongen ze “Shame on you”. Omdat rode lantaarn Cercle won, doemt het degradatiespook weer op. Bovendien slaat de harde aanpak van Dennis van Wijk niet aan bij de kustclub. Als KVO zakt naar 1B, zou dat een valse start zijn voor de Amerikaanse overnemers.