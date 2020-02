Na de jeugdzonde van Doku: volgens Vecauteren geen ‘hasard’ of toeval, maar ook letterlijk geen Hazard

De lof van de voorbije weken maakte hem overmoedig. Jérémy Doku (17) kreeg op Mechelen net voor de rust zijn tweede gele kaart en liet zo zijn ploeg in de steek. Een jeugdzonde, maar wel eentje dat Anderlecht Play-off 1 kan/zal kosten. Paars-wit, dat goed was begonnen, verloor met tien man zijn greep op de wedstrijd. Deze Doku verdient geen Oscar.

“Het is een geheel van zaken. Dit is geen toeval. Ce n’est pas un hasard”, stelde Vercauteren ferm. En dat laatste mochten we letterlijk nemen. “Ik las al dat Jérémy van het niveau Hazard is, wel ik zeg: Ce n’est pas un Hazard.”

Anderlecht had er ons voor gewaarschuwd. Toen we vorige week een interview hadden met de ouders van Doku, kregen we al een berichtje. “Kun je daar niet mee wachten. Het is nog vroeg.” Ook Vercauteren zei vrijdag op zijn persconferentie dat Doku nog veel te leren had, nadat hij bewierookt was na zijn prestaties tegen Moeskroen en Gent.

Paars-wit weet waar het gevaar schuilt. De tiener durft al eens naast zijn schoenen te gaan lopen en overmoedig te worden. In de eerste helft gingen alle goeie acties wel over zijn flank, maar dan maakte hij die tackle over de bal en uiteindelijk pakte hij een tweede gele kaart na een onhandige sliding na een sprint van 40 meter. “Ik heb geroepen over het hele veld: Geen fout maken! Maar hij hoorde me helaas niet”, besloot Vercauteren.

De Ghanese Belg zat in zak en as en verliet het veld met een vaderlijke arm van Kompany rond zijn schouder. Zondag tegen Eupen is hij geschorst.