Anderlecht-watcher Jürgen Geril ziet project Kompany eindigen in Play-off 2: klaar voor tripjes naar Virton of Lommel

Voor het tweede jaar op rij zal Anderlecht geschiedenis schrijven. Vorig seizoen voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal, dit seizoen voor het eerst niet in Play-off 1. Dat kan nu toch echt niet meer na het 2-0-verlies tegen KV Mechelen. Straks wordt ‘The Process’ voortgezet in de hel van Play-off 2.