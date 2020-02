Club Brugge snakt naar Manchester United, maar krappe zege legde drie pijnpunten bloot

Het kan niet snel genoeg donderdag zijn voor Club Brugge. Blauw-zwart snakt naar een opkikker in de Europa League nadat het in de competitie de middelmatigheid blijft opstapelen. Tegen Waasland-Beveren bevrijdde Mats Rits zijn ploeg pas diep in de toegevoegde tijd. Philippe Clement roteerde, maar stelde vast dat zijn kern minder breed is dan gehoopt.