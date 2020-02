AS Roma verkeert in crisis, het grootste obstakel richting een stunt voor AA Gent heeft één naam: Edin Dzeko

Hij is de houvast op dit moment. Bij een AS Roma dat in eigen land van geen hout pijlen weet te maken, is Edin Dzeko (33) de enige speler die het hoofd boven water houdt. De Bosnische spits blijft presteren, terwijl zijn ploegmakkers meer en meer ten onder gaan. Hem komende donderdag elimineren en AA Gent heeft een mooie kans op een nieuw Europees stuntverhaal. Echt waar.