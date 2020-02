Hopen en bloot

Zo’n tienduizend mannen namen zaterdag in de Saidaiji Kannonin Tempel in het Japanse Okayama deel aan het ‘Naakte Mannen Festival’. Al hoef je het woordje ‘naakt’ wel niet zo heel letterlijk te interpreteren, allemaal dragen ze wel nog een lendendoek en vaak ook witte sokken.

Bedoeling van het feest is dat de halfnaakte mannen twee uur lang als sardines in een blik rondlopen in de tempel. Plots gaat het licht uit en gooien priesters honderd bundels met twijgen en twee stokken in de menigte. Wie één van die bundels of stokken kan vastpakken, mag volgens de legende rekenen op een jaar vol geluk. Naar jaarlijkse gewoonte levert het feest ook wel de nodige kneuzingen, breuken en snijwonden op. Maar dat weerhoudt jonge mannen niet om vanuit alle hoeken van Japan eropaf te komen.(csn)